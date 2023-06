França contra abertura de escritório da NATO no Japão

Jens Stoltenberg argumentou, na semana passada, que “o que acontece na Ásia é importante para a Europa e o que acontece na Europa é importante para a Ásia e, portanto, é ainda mais importante que os aliados da NATO fortaleçam a nossa parceria com nossos aliados do Indo-Pacífico”.





O secretário-geral da NATO observou, inclusive, que houve um “pedido” para ter um gabinete de ligação da Aliança Atlântica, colocando em cima da mesa “a possibilidade de estabelecer o escritório” em Tóquio. A concretizar-se, seria o primeiro na Ásia.



França revela-se contra



O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu para o que seria um "grande erro": “Se pressionarmos a NATO para ampliar o espectro e a geografia, cometeremos um grande erro”.







Ao mesmo tempo, uma outra autoridade francesa, que pediu para não ser identificada, lembrou que a NATO significa “Organização do Tratado Atlântico Norte e tanto o artigo V quanto o artigo VI [dos estatutos] claramente limitam o escopo ao Atlântico Norte”.





“Não há escritório de ligação da NATO em nenhum país da região., acrescentou o funcionário, citado na publicação britânica

A nordeste da Ásia

O principal porta-voz do Governo do Japão, Hirokazu Matsuno, recusou-se a comentar as declarações de Macron, alegando apenas que “várias considerações” estão em andamento dentro da Organização.





Já Pequim deixou claro o desagrado perante a existência de um escritório de ligação no Japão. “A Ásia está além do escopo geográfico do Atlântico Norte. No entanto, vimos a NATO empenhada em ir para o leste nesta região, interferindo nos assuntos regionais e incitando o confronto do bloco”, declarou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, de acordo com agência de notícias Kyodo.





Wenbin defende que o Japão deveria tomar a “decisão certa” e abster-se de fazer qualquer coisa que “prejudique a confiança mútua entre os países da região e a paz e a estabilidade na região”.





A organização foi instituída em 1949. Também chamada de Aliança Atlântica, este tratado defende um acordo militar intergovernamental que constitui um sistema de defesa coletiva através do qual os Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. É atualmente constituída por 30 países.