França. Deputados aprovam moção de censura contra o Governo

(em atualização)





É a queda do Governo francês nove semanas depois da tomada de posse e menos de meio ano desde as últimas eleições legislativas. Para ser aprovada, a moção de censura necessitava do voto favorável de 288 dos 577 deputados. No total, 331 deputados votaram a favor da moção.



A moção de censura foi aprovada com os votos da extrema-direita e da extrema-esquerda, que acusaram Michel Barnier de não ter ouvido as exigências ao validar um Orçamento para a segurança social sem apoio parlamentar.





Este é o mandato mais curto de sempre de um primeiro-ministro na política francesa e apenas a segunda vez na história que tal acontece. A primeira vez tinha sido em 1962, quando caiu o Governo de Georges Pompidou.