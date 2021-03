França investiga nova variante que escapou a testes PCR

As autoridades francesas investigam uma nova variante do vírus da Covid-19 detetada na região da Bretanha, em concreto em Côtes-d’Armor. O objetivo é apurar se esta nova estirpe é mais infeciosa ou mais mortal.A nova variante foi detetada na sequência de um foco de infeção no hospital de Lannion.Nestes casos,Os cientistas do Instituto Pasteur procuram agora perceber se. Por agora, a nova estirpe está sob vigilância.“Está em curso uma avaliação para apurar o possível impacto dessas modificações genéticas na incapacidade de reconhecimento por testes virológicos, o que conduz a um subdiagnóstico e que poderá interferir na estratégia de rastreamento atualmente em vigor”, refere a Direction génerale de la Santé (DGS) em comunicado No comunicado, a DGS francesa indica que todos os casos que se enquadrem na definição de casos possíveis desta nova variante, prováveis ou confirmados “devem ser submetidos a um isolamento estrito durante um período de dez dias”.Este alerta surge numa altura em queNa segunda-feira registaram-se 333 óbitos e 6.471 novos casos em todo o território francês.No total, o país contabilizou 4.078.133 casos e 90.788 óbitos desde o início da pandemia. Estão internadas nos hospitais franceses mais de 25 mil pessoas, das quais 4.219 nos cuidados intensivos.Espera-se que o Presidente francês anuncie novas medidas nos próximos dias, tendo em conta a evolução da pandemia sobretudo na região de Île-de-France.”, afirmou Emmanuel Macron na segunda-feira, quando questionado sobre a possibilidade de um novo confinamento na região parisiense, e ainda antes da divulgação de informações sobre a nova variante, no norte de França.