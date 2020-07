França muda de governo

Fonte do Eliseu admite que o primeiro-ministro demissionário e o Presidente concordaram, durante o jantar de quinta-feira, que era necessário um novo Governo para o caminho até às presidenciais de 2022.



Nunca um chefe de Governo saiu do Palácio de Matignon, a residência oficial, com tão alta popularidade.



Ainda na quinta-feira, numa sondagem para a France 2, 57 por cento dos franceses admitiam que não defender a saída de Édouard Phillipe.



O Executivo continuará em funções até haver novo elenco e o até agora primeiro-ministro vai assumir a Câmara Municipal do Havre, que venceu na eleição do passado domingo com quase 60 por cento dos votos.



Termina assim um mandato de três anos, marcado por muitas perturbações sociais, com um ano de manifestações de coletes amarelos e mais de 60 dias de greve que paralisaram a região de Paris.



Jean Castex é o senhor que se segue.