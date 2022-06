França. Partido de Macron perde a maioria absoluta no parlamento

EPA

Emanuel Macron perde maioria absoluta no parlamento. A segunda volta das legislativas francesas está a provocar uma reviravolta na relação de forças políticas no país. A coligação presidencial ganha, mas pode perder mais de 120 deputados. A esta hora as projeções apontam para um, enorme crescimento da extrema direita.