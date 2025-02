França. PS anuncia abstenção na moção de censura e viabiliza Orçamento de Bayrou

decidiu o PS francês, num afastamento dos seus parceiros do bloco da Nova Frente Popular.

A abstenção socialista é essencial para o chumbo da moção de censura e abre caminho à aprovação da proposta de orçamento apresentado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro francês, o centrista François Bayrou, que invocou o artigo 49.3 da Constituição francesa, para tentar aprova-la.

Perante uma Assembleia Nacional dividida e radicalizada, o primeiro-ministro lembrou a responsabilidade da Câmara, "se assim o decidir", em ultrapassar o impasse político que levou à queda de dois governos em menos de cinco meses. "Será um sinal de responsabilidade, de estabilidade", afirmou.Contudo,, sobretudo se a extrema-direita do, RN, decidir o mesmo, como fez a 4 de dezembro quando fizeram cair o executivo de Michel Barnier.Este invocara também o artigo 49.3, um procedimento previsto para contornar uma votação bloqueada, mas acabou por soçobrar, depois do fracasso da sua estratégia de cedências ao RN, que as considerou insuficientes.

"Esta é a posição unânime dos deputados socialistas", esclareceu o grupo socialista, ao anunciar a sua abstenção esta segunda-feira.

De quatro para três

Jean-Luc Mélenchon, líder da LFI,, a esquerda radical, atualmente a força da esquerda mais votada, reagiu em força, considerando que, com esta escolha, o Partido Socialista francês abandona a Nova Frente Popular."O voto de não censura do PS consuma a sua mobilização ao governo de Bayrou", disse.

Por trás da decisão socialista estão concessões orçamentais do primeiro-ministro a exigências do PS e apelos de figuras como o antigo primeiro-ministro socialista Lionel Jospin, que no sábado sublinhou que a censura deixaria o país mais uma vez sem governo e sem Orçamento.

Para a LFI, a abstenção socialista configura contudo a perda de possibilidade de vir a integrar um governo da Nova Frente Popular. O derrube de sucessivos governos centristas servia a estratégia de forçar o presidente, Emmanuel Macron, a desistir de nomear governos centristas.Criticando a decisão socialista, o presidenteda comissão de finanças na Assembleia, Eric Coquerel, sublinhou, prevendo menos 6,2 mil milhões de euros de receitas e mais 6,4 mil milhões de euros.

Um "mau" orçamento para o PS



Na verdade,em áreas como a Educação, a Saúde e o Meio Ambiente, e a uma política anti-migração."Não votar a censura é manter Bayrou, que há dias falava empara agradar ao RN", fustigou Clémence Guetté, representante socialista da região do Val-de-Marne, na rede X.Uma forma de sancionar as palavras de François Bayrou que não se retratou das suas referências à, expressão cara à extrema-direita para criticar a imigração, que considera substituição populacional."Este orçamento não é um bom orçamento, no entanto, a França necessita de um orçamento. É por esta razão que o Partido Socialista tomou uma decisão, a de censurar o governo no final do processo parlamentar", explicou o porta-voz dos deputados socialistas, Arthur Delaporte.

Invocar o "49.2 sobre a política de migração é uma hipocrisia sem nome e sem risco, pois sabem muito bem que será uma bala perdida", criticou Coquerel.

O início do fim de um enredo

Com a abstenção à censura interposta pela LFI, os socialistas podem contudo vir a ganhar influência, depois de anos afastados dos principais centros políticos de decisão franceses.Surgem como moderados numa crise política instalada desde as eleições legislativas do verão passado, após o presidente Emmanuel Macron ter dissolvido o Parlamento em junho, devido à derrota do seu campo nas eleições europeias.A votação gerou um Parlamento dividido em três grandes blocos - esquerda, centro-direita e extrema-direita, - eBayrou é o quinto primeiro-ministro francês no prazo de um ano e o terceiro em pouco mais de seis meses. Para já, a sua bóia de salvação, assim com a da própria França, parecem ser os socialistas.Em segundo plano e a aguardar outros desfechos, estão Marine Le Pen, presidente do grupo do RN na Assembleia, e a Jordan Bardella, presidente do partido.