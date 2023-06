França. Sindicatos de polícia acusam Governo de ceder "à justiça da rua"

", considerou Davido Reverdy, secretário nacional do sindicato Alliance.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou "indesculpável e injustificável" o tiro do polícia.







Interrogada no Senado, ainda durante o período de interrogatório do agente, no quadro de prisão preventiva, a primeira-ministra em exercício criticou os atos do agente, referindo-se a um vídeo viral gravado no local da operação conduzida pelo agente e outro polícia.

Também o procurador de Nanterre, Pascal Prache, estimou que, "conforme as investigações e elementos recolhidos". Frase que abriu a porta ao pedido de colocação sob prisão preventiva do polícia. Uma decisão pouco frequente neste tipo de investigação e que causou uma reação imediata dos sindicatos policiais, que denunciam a "pressão" exercida sobre os magistrados que investigam o caso.

"Todos os polícias estão aterrados com estes requerimentos aberrantes", afimou Reverdy.



"Pressão política"



"Quando o Presidente da República qualifica de indesculpável e inexplicável o gesto do nosso colega, ele dá um sentido ao dossier", concordou Grégory Joro, líder do sindicato SGP-Unité FO, que considera que a prisão preventiva decretada esta tarde ao polícia autor do disparo "coloca poucas dúvidas, tendo em vista a pressão política, mediática e a amplitude da violência urbana em curso".

A única voz dissonante entre as organizações representativas dos profissionais das forças de segurança, o CGT-Police, apelou em comunicado a uma "e do funcionamento global do serviço público da polícia", lembrando "o drama deste jovem e da sua família".com Jean-Luc Mélanchon, líder da França Insubmissa, a considera-la uma "uatorização para matar". O partido já avançou com uma proposta para rever a lei, especificamente o artigo 435-1.A lei foi apadrinhada pelo socialista Bernard Cazeneuve, ex-primeiro-ministro e ministro da Administração Interna de França, que negou as críticas e defendeu que o texto autoriza os polícias "a disparar unicamente numa situação de legítima defesa" , considerando que tal não se verificou no incidente que vitimou Nahel M..O jovem de 17 anos recusou obedecer a uma ordem de parar o veículo que conduzia, durante uma operação stop, terça-feira de manhã, em Nanterre, e acelerou em fuga motivando o disparo fatal do agente motorizado.A França reagiu em protesto e vários desacatos nas ruas têm marcado os últimos dois dias, incluindo destruição de mobiliário urbano e de veículos e confrontos com forças policiais. Já foram detidas mais de 150 pessoas Os distúrbios centram-se em Nanterre, Paris, embora se tenham registado problemas em diversas cidades. O governo mobilizou 14.000 agentes a nível nacional, cinco mil dos quais para a capital.A circulação de vários transportes públicos foi proibida a partir das 21h00 locais na Ile-de-France, região severamente afetada pelos protestos.