França. Agente que matou Nahel M. acusado de homicídio voluntário

A procuradoria de Nanterres já tinha considerado que o agente de segurança, entretanto detido e colocado sob prisão preventiva, tinha disparado de forma abusiva sobre o adolescente, quando este se pôs em fuga ao volante de uma viatura por não ter carta de condução.





"O agente referido hoje como parte de uma investigação judicial por homicídio doloso foi indiciado por este crime e colocado em prisão preventiva ”, referiu a procuradoria de Nanterre em comunicado de imprensa.





Também o Presidente da República francesa, Emmanuel Macron, considerou o tiro do agente "indesculpável e injustificável".







Os sindicatos policiais já contestaram as palavras do procurador e do próprio Presidente sobre a conduta do polícia motorizado, considerando-as uma "ingerência num processo criminal em curso" e denunciando a "pressão" feita sobre os magistrado. "Estamos aterrados com estas requisições aberrantes", reagiu Davido Reverdy, do sindicato Aliance.





"A justiça da rua e das redes sociais faz vacilar o poder, que se engana ao pensar que consegue a paz social com declarações com as do Presidente da República, que condenou de antemão o nosso colega", acrescentou Reverdy.

Marcha branca termina em confrontos



O incidente ocorrido terça-feira tem estado a provocar violentos protestos, sobretudo em Paris.

. Foram detidas mais de 150 pessoas





Esta quinta-feira, uma "marcha branca" convocada pela mãe do rapaz, e em honra de Nahel, atraiu mais de seis mil pessoas

"Não me zango com eles mas perdemos toda a legitimidade" comentou um participante na marcha ao ver os desacatos a um jornalista do Le Monde.





A circulação acabou por ser retomada nas ruas adjacentes à marcha, mas de forma confusa, como testemunharam os correspondentes da RTP em Fraça, José Manuel Rosendo e Jaime Guilherme.

e encerrou a estação de metro de Porte-de-Douai. A circulação de autocarros nocturnos não se irá realizar estas quinta e sexta-feiras.

Apelo à calma



para controlar e evitar distúrbios. A polícia de intervenção foi enviada para Nanterre.

A primeira-ministra francesa em exercício, Elisabeth Borne, apelou à calma de forma a "deixar a justiça fazer o seu trabalho". "É a Justiça e somente ela que pode estabelecer a verdade e acalmar a cólera", sublinhou.







"Apelo ao apaziguamento e à calma. Destruir o seu próprio bairro, os seus equipamentos - escolas, transportes públicos, edifícios camarários, não irá resolver nada. Hoje a investigação está a avançar, deixemo-la prosseguir serenamente", apelou Elisabeth Borne.

O reitor da Grande Mesquita de Paris pediu igualmente em comunicado, "particularmente aos jovens", para não reagir "com violência à morte" de Nahel, apesar de considerar "legítimas a incompreensão, a dor e a cólera" expressas. Chems-eddine Hafiz recomendou mobilizações pacíficas e com respeito pela memória de Nahel, "para que seja feita justiça".



Foi entretanto decretado o recolher obrigatório em Clamart, Haut-de-Seine, como medida preventiva de desacatos. Em Toulouse, os responsáveis municipais apelaram "à responsabilidade", quando está marcada uma nova manifestação no bairro de Mirail.