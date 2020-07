França vai mudar de Governo após demissão do primeiro-ministro

Fonte do Eliseu admite que o primeiro-ministro demissionário e o Presidente concordaram, durante o jantar de ontem, que era necessário um novo governo, para o caminho até às presidenciais de 2022.



Nunca um chefe de Governo saiu do Palácio de Matignon, a residência oficial, com tão alta popularidade.



Ainda na quinta-feira, uma sondagem para a France 2 apontava que 57 por cento dos franceses admitiam que não defender a saída de Édouard Phillipe.



O executivo continuará em funções até haver novo elenco. O até agora primeiro-ministro vai assumir a câmara municipal do Havre, que venceu na eleição do passado domingo com quase 60% dos votos.



Termina assim um mandato de três anos marcado por muitas perturbações sociais, com um ano de manifestações de coletes amarelos e mais de 60 dias de greve que paralisaram a região de Paris.



Emmanuel Macron considera que nunca, durante a Quinta República, o país tinha tido um Presidente e um primeiro-ministro que se entendessem tão bem.