Frente leste "deteriorada". Alemanha envia "sistema Patriot adicional" à Ucrânia

“Por causa do aumento dos ataques aéreos russos contra a Ucrânia, o Governo alemão decidiu reforçar a defesa aérea ucraniana”, anunciou, em comunicado, o Ministério da Defesa em Berlim, para precisar que se trata de um “sistema Patriot”, de produção norte-americana, “suplementar”. , anunciou, em comunicado, o Ministério da Defesa em Berlim, para precisar que se trata de um “sistema Patriot”, de produção norte-americana, “suplementar”. A transferência do equipamento, adiantou o Ministério alemão, será concretizada de imediato.



“O terror russo contra as localidades ucranianas e as infraestruturas do país provoca sofrimento incomensurável”, quis apontar o ministro alemão da Defesa a propósito deste reforço do apoio em material bélico aos ucranianos.



Boris Pistorius acusou ainda Moscovo de “pôr em perigo o abastecimento energético da população”, numa estratégia que visa igualmente “destruir o estado de abastecimento operacional das Forças Armadas ucranianas”.

, quis apontar o ministro alemão da Defesa a propósito deste reforço do apoio em material bélico aos ucranianos., numa estratégia que visa igualmente “Solidariedade inabalável”



O presidente ucraniano já agradeceu publicamente ao chanceler alemão, Olaf Scholz, o envio do sistema Patriot.



“Estou grato ao chanceler pela decisão de fornecer um sistema adicional de defesa antiaérea Patriot à Ucrânia e mísseis” para os atuais sistemas empenhados nas frentes da guerra, escreveu Volodymyr Zelensky na plataforma de mensagens Telegram.



“É uma verdadeira manifestação de apoio para com a Ucrânia num momento crítico para nós”, enfatizou, para depois exortar, uma vez mais, os demais países ocidentais a “seguir o exemplo” alemão. O presidente ucraniano já agradeceu publicamente ao chanceler alemão, Olaf Scholz, o envio do sistema Patriot.para os atuais sistemas empenhados nas frentes da guerra, escreveu Volodymyr Zelensky na plataforma de mensagens Telegram.“É uma verdadeira manifestação de apoio para com a Ucrânia num momento crítico para nós”, enfatizou, para depois exortar, uma vez mais, os demais países ocidentais a “seguir o exemplo” alemão. Este é o terceiro sistema Patriot que a Alemanha fornece à Ucrânia. Nos últimos meses, Scholz foi criticado por se ter recusado a autorizar o envio de mísseis Taurus, de longo alcance, às forças ucranianas.





Em conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Scholz reiterou a “solidariedade inabalável com a Ucrânia face aos ataques russos em massa e contínuos, nomeadamente sobre infraestruturas energéticas civis”, segundo um porta-voz do Governo alemão, citado pela agência France Presse.

Em conversa telefónica com o presidente da Ucrânia,, segundo um porta-voz do Governo alemão, citado pela agência France Presse. Frente leste “consideravelmente deteriorada”



A máquina de guerra russa tem vindo a intensificar, ao longo das últimas semanas, os bombardeamentos aéreos sobre alvos ucranianos. Na passada quinta-feira, voltou a visar diferentes instalações energéticas, arrasando uma central elétrica da região da capital, Kiev.



Este sábado, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, deu também nota de uma “intensificação” dos movimentos ofensivos das forças russas, que reivindicaram entretanto a ocupação de mais uma localidade, Pervomaiske, nas proximidades de Avdiivka, no oblast oriental de Donetsk.



Syrskyi admitiu mesmo que a situação na frente leste da guerra está “consideravelmente deterioriada”, quadro que se acentuou na esteira do processo eleitoral que reconduziu Vladimir Putin na Presidência da Federação Russa.



A pressão das tropas russas faz-se agora sentir sobre Chasiv Yar, na mesma região do leste da Ucrânia, a menos de 30 quilómetros a sudeste de Kramatorsk.



A máquina de guerra russa tem vindo a intensificar, ao longo das últimas semanas, os bombardeamentos aéreos sobre alvos ucranianos. Na passada quinta-feira, voltou a visar diferentes instalações energéticas, arrasando uma central elétrica da região da capital, Kiev.Este sábado,, que, quadro que se acentuou na esteira do processo eleitoral que reconduziu Vladimir Putin na Presidência da Federação Russa.A pressão das tropas russas faz-se agora sentir sobre Chasiv Yar, na mesma região do leste da Ucrânia, a menos de 30 quilómetros a sudeste de Kramatorsk. c/ agências