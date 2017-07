Frente Revolucionária mantém liderança na contagem dos votos em Timor

A contagem da votação nas legislativas de sábado prossegue. Em todo o país estão encerradas as contagens em sete dos 13 municípios.



A Frente Revolucionária leva, nesta altura, mais 12 mil votos de avanço que o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense.



São dados provisórios do Secretariado Técnico de Assistência Eleitoral, até porque em Díli, que é o município com mais eleitores, faltam contar cerca de dois terços dos votos e lá o Congresso Nacional leva vantagem, o que pode significar uma reviravolta no resultado.



Ainda assim, tudo parece indicar que o próximo Parlamento Nacional será mais plural, já que passará a ter cinco forças políticas representadas.