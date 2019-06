Frida. Salvou 12 pessoas em vários países e agora reforma-se

Foto: Reuters

Esta cadela salvou a vida a 12 pessoas enquanto esteve em atividade. Agora, retira-se do ativo com um currículo exemplar.



É uma cadela que fez a diferença em operações de salvamento em diversos países.



Frida salvou 12 pessoas, agora pendura as botas e vai dedicar-se ao treino da nova geração de cães de resgate.





Uma vida dedicada aos outros, como nos conta a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.