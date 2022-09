Fugas de gás no Mar Báltico podem tornar-se problema global

Os cientistas acreditam que os níveis de fuga de gás e metano anunciadas pelas empresas estão subestimados , apesar de muitas multinacionais declararem que estão a reduzir, de facto, as emissões carbónicas. O assunto torna-se mais sério porque o gás liberta metano, que é muito perigoso quando lançado na atmosfera.Estas fugas acontecem através de redes de distribuição de gás, especialmente no inverno, quando o gás é usado para aquecer milhões de casas por todo o mundo.De acordo com as medições realizadas através de satélite, os cientistas perceberam que as emissões de metano a partir de petróleo e gás são o dobro do que as empresas normalmente reportam, explicou Thomas Lauvaux, da Universidade de Reims, em França.“Todos dizem ter reduzido emissões, mas não é verdade”.No entanto, este não é apenas um problema das empresas. Os próprios governos dos países de maiores rendimentos costumam medir estes valores por baixo, como explicou Robert Howarth, professor da Universidade de Cornell.Num panorama global, o Turquemenistão é um dos países que maiores problemas têm em controlar as emissões de metano, enquanto a Arábia Saudita é um dos países com melhores condições para conseguir realizar a captura do metano assim que chega à atmosfera.Thomas Lauvaux explicou que vários cientistas observaram pelo menos 1500 grandes fugas de metano para a atmosfera em todo o mundo, às quais se acrescentam dezenas de milhares de fugas mais pequenas. Tudo observado através de um satélite.A empresa Kayrros, especializada na análise de dados de satélites, revelou que a maioria das fugas de gás não é acidental, já que acontecem maioritariamente quando as empresas levam a cabo operações de manutenção, por exemplo, quando osnecessitam de ser reparados. Os trabalhadores precisam de retirar gás das infraestruturas para conseguirem fazer a reparação sem que haja explosões.Depois das reparações, as empresas não se preocupam em voltar a recapturar estas fugas, uma prática que é, por exemplo, legal nos Estados Unidos.Para reduzir as emissões de metano para a atmosfera, muitas empresas decidem que o melhor processo é queimar o que é considerado gás em excesso. Aquando da exploração, as empresas tentam incluir na escavação algum tipo de chama, para que o gás suba juntamente com o petróleo.A Universidade do Michigan publicou um estudo na última quinta-feira segundo o qual este método, de colocar chama durante a exploração de petróleo, é um processo que lança cinco vezes mais emissões de metano para a atmosfera do que aquilo que era pensado previamente. Por isso, é pedido às empresas que terminem com este tipo de atividade ou que empreguem todos os cuidados necessários para que o processo funcione de forma eficaz.“Se agirmos a tempo, pode ter um grande impacto climático”, explicou Genevieve Plant, autora do estudo da Universidade do Michigan.Apesar de muitas vezes os combustíveis fósseis serem culpados de lançar emissões de metano para a atmosfera, é importante não esquecer que aterros sanitários e o cuidado intensivo de gado também têm impacto nesta matéria.Sobre as fugas de gás no Mar Báltico, o professor de ciência geofísica da Universidade de Chicago, David Archer, acredita que a maioria delas se dissolveu na água. “A fuga é preocupante mas não se compara ao impacto diário das emissões de metano que vemos na atividade agrícola".