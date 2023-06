Funcionamento ao sábado reduziu espera no consulado de Londres

Desde setembro de 2022 que o consulado-geral de Londres, cujo funcionamento foi limitado durante a pandemia de covid-19, está aberto ao sábado de manhã para atender pedidos de emissão ou renovação de cartões do cidadão e de passaportes.

Nestes 27 sábados, foram produzidos 3.636 destes documentos, pelo que o cônsul-geral considera o balanço positivo em termos de resposta.

"O tempo médio de atendimento é atualmente de 15 dias, o que é um prazo muito razoável. Por vezes é ainda mais curto, havendo vagas de muito curto prazo, por exemplo aos sábados", revelou Leandro da Silva à Lusa.

Além da extensão do horário para o fim de semana e do aumento do número de vagas, tem vindo a ser feito um reforço de funcionários, com mais cinco esperados durante junho, o que deverá melhorar o serviço.

"Em 2022, o consulado emitiu cerca de 42 mil passaportes e cartões de cidadão. Em 2023, queremos ficar próximo dos 60 mil", avançou o diplomata, que entrou em funções na capital britânica em setembro do ano passado.

As consequências do `Brexit`, que se tornou efetiva em 2021, ainda estão a ser sentidas ao nível da procura elevada de documentação necessária para garantir o estatuto de residência dos cerca de 400 mil portugueses no Reino Unido.

Mas a saída britânica da União Europeia (UE) e respetivo fim da liberdade de circulação também é sentida devido à subida significativa dos pedidos de vistos de trabalho, residência e estudo para britânicos.

Apesar dos progressos que têm sido alcançados, o cônsul-geral admite: "Obter um agendamento para a documentação é o principal ponto suscitado pelo nossos utentes como desafio a ultrapassar, estando nós conscientes de que temos de fazer ainda mais neste domínio".

Uma das apostas de Leandro da Silva tem sido a promoção do uso da chave móvel digital (CMD) com tutoriais na página de Internet e nas redes sociais para obter uma marcação prévia para atendimento.

A CMD é um meio de autenticação e assinatura digital certificado pelo Estado português para o acesso a serviços públicos que pode ser associado a um número de telemóvel nacional ou estrangeiro.

"Temos sublinhado que aderindo à CMD os utentes aumentam consideravelmente as hipóteses de obter um agendamento. Atualmente estamos a disponibilizar uma média diária de 30 vagas para passaporte e cartão de cidadão através da CMD", revelou.

Além de ser um meio mais personalizado e seguro para fazer o agendamento, a CMD também permite renovar o cartão do cidadão `online`, alterar a morada e fazer o registo de nascimento pela Internet.

"Está a resultar muito bem, as vagas vão sendo regularmente preenchidas, o que significa que a adesão está a aumentar gradualmente. Iremos continuar a reforçar o número de vagas através da CMD ao longo do ano e estou seguro que muitos mais utentes irão realizar os seus agendamentos por esta via no futuro", afirmou Luís Leandro da Silva.