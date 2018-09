Furacão Florence está a chegar à costa Leste dos Estados Unidos

RTP14 Set, 2018, 11:42 / atualizado em 14 Set, 2018, 14:30 | Mundo

Um milhão de pessoas foram aconselhadas a deixar as casas até ao meio-dia, nas costas dos estados da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Virginia. No entanto, podem ser afetadas pela tempestade dez milhões de habitantes.



As previsões apontam para ventos de 150 quilómetros/hora. Os serviços de meteorologia prevêm para os próximos dias chuvas torrenciais equivalentes a oito meses de precipitação. As águas devem subir e até atingir níveis catastróficos. “As inundações no interior podem vir a ser muito mortíferas”, avisou o chefe da agência federal das situações de urgência.





Mais de 150 mil pessoas já estão sem eletricidade, podendo os cortes de eletricidade afetar milhões nas próximas horas. A reposição da energia poderá demorar semanas.





O governador da Carolina do Norte Roy Cooper pediu aos habitantes “para procurarem um lugar seguro e ficar lá” nos próximos dias.



A tempestade avança para a Carolina do Norte a uma velocidade de nove quilómetros por hora, registando-se ventos mais intensos e maior intensidade de chuvas. Cada vez mais estradas estão submersas e barcos virados junto à costa.

Furacão perdeu força mas continua perigoso

“Este furação tem uma característica diferente: desloca-se mais lentamente, produz mais precipitação e provoca mais estragos”, explicou a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).









“O facto de ficar estacionário nos próximos dias, vai fazer com que a mesma região seja atingida por grandes quantidades de precipitação, por ventos muito intensos, na ordem dos 120, 130 quilómetros por hora, em alguns locais poderão mesmo ser superiores a isso”, disse Patrícia Gomes, advertindo ainda que o furacão tem “um grande diâmetro de atividade”.





Na faixa costeira, a elevação do nível do mar será “na ordem dos 3, 4 metros”.





Além do Florence, estão a verificar-se mais quatro “perturbações tropicais” (as tempestades Helene, Isaac e Joyce, bem como uma perturbação no Golfo do México) no Atlântico, “o que realmente não é muito comum”, comentou Patrícia Gomes.



Quase todo o estado da Carolina do Norte deve ficar submerso.Neste estado, pelo menos 12 mil pessoas procuraram refúgio em 126 abrigos de emergência. No entanto, muitas pessoas ignoraram os apelos dos governadores e preferiram ficar em casa.O Centro Nacional de Furacões classifica o furacão Florence como uma tempestade de nível 1, numa escala de cinco níveis. O olho do furacão deverá deslocar-se três quilómetros para o interior do continente, onde deverá afundar no sábado, aumentando o risco de enchentes.São esperadas chuvas fortes nos Montes Apalaches, afetando parte do Alabama, Tennessee, Kentucky e Virginia.Nas Carolinas do Sul e do Norte, Virginia, Georgia, Maryland e no Distrito de Columbia foi declarado o estado de emergência.Na Carolina do Sul, quase 40 mil pessoas estão sem eletricidade. O governador Henry McMaster disse que as chuvas podem causar deslizamentos de terra na parte Oeste do estado.O governador da Virgínia apelou à população para estar preparada para os ventos fortes, chuva intensa e cortes de eletricidade.Apesar de ter perdido força, o furacão Florence continua a apresentar perigo para a população da costa Leste dos Estados Unidos.Em declarações à Antena 1, a meteorologista notou que “quando passam do mar para terra, normalmente os furacões baixam de categoria”. O Florence era uma tempestade de categoria 3 "antes de atingir terra". O Centro Nacional de Furacões prevê o enfraquecimento do fenómeno, mas não o impacto do mesmo.