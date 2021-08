Furacão Ida atinge Louisiana e deixa mais de um milhão de pessoas sem energia. Há pelo menos um morto

Com ventos de 280 quilómetros /hora registados a sudeste da costa de Houma, no Louisiana, a população a sul dos Estados Unidos está a debater-se com a fúria de Ida que continua a causar estragos.







Algumas áreas podem ficar "inabitáveis por semanas ou meses" disse o Serviço Meteorológico Nacional em Nova Orleans citado na CNN.







A morte de um homem, de cerca de 50 anos, ocorreu no sudeste do estado do Louisiana, aparentemente depois de uma árvore ter caído sobre a sua casa.





Nesta madrugada de segunda feira, mais de um milhão de pessoas estavam sem energia no estado de Louisiana, de acordo com PowerOutage.US.







As empresas fornecedoras de eletricidade dizem que a reposição dos serviços elétricos podem demorar semanas. O apagão quase paralisou Orleans.





Um dique rebentou na região de Nova Orleans provocando inundações repentinas.



Christie Angelette - Reuters







Os ventos fortes, inundações repentinas, linhas de transmissão caídas e árvores arrancadas estão a atrasar as ajudas das equipas de emergência. Muitos residentes ficaram para trás, esperando que o furacão passasse e agora enfrentam condições muito perigosas, dizem as autoridades.





"No auge de um furacão, não se pode obter os primeiros socorros porque é simplesmente muito perigoso. A velocidade do vento não permite isso", explicou John Bel Edwards, à CNN. "Assim que pudermos, estaremos envolvidos em operações de busca e resgate muito robustas."







Dois dos três hospitais que servem a região de Lafourche Parish foram danificados. Com parte dos telhados arrancados, alguns serviços foram transferidos para outro edifício, deixando as unidades de saúde ainda mais lotadas. Os geradores compensam a falha elétrica.







"O furacão Ida é uma das tempestades mais fortes que já atingiu a Louisiana", declarou Edwards num comunicado à imprensa no domingo.





Na memória está ainda o furacão Katrina de categoria assolou a costa sul há 16 anos.