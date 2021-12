Gabriel Boric vence eleições presidenciais no Chile

Numa primeira reação, Boric assegurou que será o presidente de “todos os chilenos”, no decurso de um contacto telefónico transmitido pela televisão com o chefe de estado cessante, o conservador Sebastián Piñera.





“Serei o Presidente do Chile de todos os chilenos e chilenas, não governarei apenas entre quatro paredes”, manifestou durante o diálogo, uma tradição que sempre se verifica nas eleições chilenas.

O seu opositor, o advogado de extrema-direita José Antonio Kast, com 44,92% dos votos, também já reconheceu a vitória do ex-líder estudantil.”, escreveu Kast na sua conta oficial no Twitter, após ser confirmado um avanço de dez pontos percentuais favorável ao candidato das esquerdas.Boric, de 35 anos e líder da Frente Ampla, representa a parte da sociedade chilena que quer “” e que participou nos massivos protestos pela igualdade de 2019:Kast, o candidato da extrema-direita, de 55 anos, é um católico fervoroso e pai de nove filhos, parte de um clã familiar que teve laços políticos com a ditadura de Pinochet, um regime com o qual se mostrou complacente em diversas ocasiões, e é mais favorável à manutenção do "status quo" e à colocação dos valores conservadores e da família no centro de tudo.Os especialistas consideravam que a diferença entre ambos iria ser muito curta e dependeria da participação, quando a primeira volta de 21 de novembro registou uma abstenção de 50%.Segundo os dados oficiais,

Entre os principais desafios do futuro governo incluem-se a crise social que permanece desde os grandes protestos de 2019, a aplicação das normas da nova Constituição e os problemas económicos agravados pela pandemia.





Esquerda latino-americana celebra vitória



A esquerda latino-americana, que juntou o Chile ao grupo de países da região que se deslocaram para esta tendência política, celebrou a vitória neste domingo do congressista Gabriel Boric.



Um dos primeiros a felicitá-lo foi o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva: "Felicito o camarada Gabriel Boric pela sua eleição como presidente do Chile", disse.



O presidente do Peru, Pedro Castillo, disse que a vitória de Boric "é a do povo chileno". No seu texto no Twitter, Castillo, que assumiu a presidência daquele país em julho passado, representando o partido marxista Peru Libre, acrescentou que este é um triunfo partilhado pelos "povos latino-americanos" que querem "viver com liberdade, paz, justiça e dignidade".



"Grandes boas notícias do Chile!!" escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, no Twitter.



O presidente argentino Alberto Fernández felicitou por telefone o novo presidente chileno, dizendo-lhe que estava "muito feliz" e que a região precisa que "trabalhemos juntos".



O presidente da Bolívia, Luis Arce, juntou-se à lista de líderes de esquerda que expressaram a sua satisfação com a eleição de Boric e considerou que esta "fortalece a democracia latino-americana".



"Saúdo o povo de Salvador Allende e Víctor Jara pela sua estrondosa vitória sobre o fascismo", disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro num tweet.