Gaza. Jornalistas entre vários mortos em ataque israelita a hospital









Testemunhas dizem que o segundo ataque ocorreu depois de equipas de resgate, jornalistas e outras pessoas terem acorrido ao local do ataque inicial e tentavam recuperar os corpos das vítimas.



🚨BREAKING :A video documents a horrific Israeli crime: targeting ambulance and civil defense crews as they were rescuing victims and the wounded after Israel bombed Nasser Medical Complex in Khan Younis among them was journalist Hossam al-Masri. pic.twitter.com/hKlZGBIpoa — Gaza Notifications (@gazanotice) August 25, 2025

De acordo com as autoridades de saúde de Gaza, os outros três jornalistas mortos nestes ataques eram Mariam Abu Dagga, jornalista freelancer que trabalhava para vários meios de comunicação, incluindo a AFP, Mohammed Salama, fotojornalista da Al Jazeera, e Moaz Abu Taha, jornalista da rede NBC.





Para além dos quatro jornalistas mortos, Hatem Khaled, fotojornalista que trabalha para a agência Reuters, ficou ferido no ataque desta segunda-feira. Desde outubro de 2023 já morreram mais 244 jornalistas e profissionais da comunicação social, de acordo com Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza.





Um ataque israelita levado a cabo na noite de 10 de agosto contra uma tenda utilizada por uma equipa de jornalistas na Cidade de Gaza matou quatro funcionários da Al Jazeera e dois freelancers, provocando indignação internacional, provocando indignação internacional.





"Estávamos dentro do hospital, apenas a fazer o nosso trabalho, diante da enorme escassez de equipamentos, ferramentas e medicamentos. E, enquanto todos faziam o seu trabalho, aconteceu este ataque massivo", descreveu Saber al-Asmar, médio no hospital de Nasser, à Al Jazeera.



Al-Asmar diz que o ataque deixou os pacientes traumatizados e que estes estão a fugir do hospital com medo.



“Eu consigo ver o medo e o horror nos rostos desses pacientes que deveriam estar num lugar onde há proteção internacional”, disse.





O hospital de Nasser, situado em Khan Yunis, é o maior hospital do sul de Gaza. Esta não é a primeira vez que o hospital é alvo de ataques israelitas.

A transmissão em direto da Reuters a partir do hospital, operada por Masri, foi subitamente interrompida no momento do ataque inicial, segundo mostram imagens da agência.