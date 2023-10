Foto: Lisi Niesner - Reuters

Na manhã em que partiu para Gaza o terceiro comboio com ajuda humanitária, as forças israelitas continuam a bombardear o território. O enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo, descreve o que consegue ver no horizonte, a partir da cidade de Sderot, e afirma que em Gaza "são frequentes os cogumelos de fumo provocados pelas explosões da artilharia e da Força Aérea" israelitas.