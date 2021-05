Gaza. Hamas a contar com cessar-fogo "dentro de um ou dois dias"

Um alto responsável do Hamas afirmou que os, numa altura em que os ataques na fronteira continuam.Em declarações ao canal televisivo libanês al-Mayadeen, Moussa Abu Marzouk afirmou: “Acho que os esforços contínuos em relação ao cessar-fogo serão bem-sucedidos. E que o cessar-fogo, baseado num acordo mútuo, seja alcançado dentro de um ou dois dias”.

Na madrugada desta quinta-feira, Israel voltou a lançar dezenas de ataques aéreos contra Gaza, dois dos quais destruíram duas casas no sul do território. Citados pelo Guardian, vários médicos afirmaram que quatro pessoas ficaram feridas num ataque aéreo na cidade de Khan Younis, no sul do território.







Os ativistas palestinianos retaliaram com o lançamento de rockets contra alvos em Israel.

Os militares israelitas afirmaram que os ataques atingiram “uma unidade de armazenamento de armas” na cidade de Gaza, a casa de um oficial do Hamas e uma "infraestrutura militar localizada nas residências de outros comandantes do Hamas".No entanto, não foi reportado nenhum disparo depara fora do enclave após a 1h00 (hora local).

Negociações para cessar-fogo podem estar em curso

Uma fonte da segurança egípcia afirmou à agência Reuters que os dois lados concordaram “num princípio de cessar-fogo com o apoio de mediadores”, mas que as negociações ainda estavam a decorrer.Ronen Bergman, um jornalista especialista em assuntos militares israelitas, avançou ao jornal britânico The Guardian , citando fontes não identificadas, “que o cessar-fogo seria alcançado nas próximas 48 horas”.Segundo Bergman, “o acordo incluiria a concordância de Israel em interromper os ataques, incluindo tentativas de abater membros importantes do Hamas. E, em troca, o Hamas terminaria com o lançamento de, pararia de construire colocaria um ponto final nas manifestações perto da fronteira”.

Pressão internacional

Ainda na quarta-feira Hamas e Israel negavam que estivesse iminente uma trégua, apesar da pressão da comunidade internacional para um rápido cessar-fogo.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou estar “determinado a continuar” até que a “calma e a segurança seja restaurada para os cidadãos israelitas”.Egito e a Jordânia disponibilizaram-se para trabalhar em conjunto com a ONU e outros parceiros de forma a garantir ajuda humanitária para a população de Gaza.Para esta quinta-feira está prevista uma Assembleia Geral das Nações Unidas, com a participação de vários ministros dos Negócios Estrangeiros, onde o conflito israelo-palestiniano vai estar em cima da mesa, mas não se espera que seja tomada uma atitude.“O Presidente comunicou ao primeiro-ministro que esperava uma desaceleração significativa no caminho para um cessar-fogo”, avança um comunicado divulgado pela Casa Branca.