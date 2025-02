Gaza. Hamas liberta mais três reféns, incluindo cidadão com ligações a Portugal

(em atualização)





Or Levy, 34 anos, com ligações a Portugal, Eli Sharabi, 52 anos, e o israelo-alemão Ohad Ben Ami, 56 anos, foram libertados este sábado a partir de um local em Deir-el Balah, no centro de Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Todos eles foram capturados durante o ataque do Hamas em solo israelita a 7 de outubro de 2023.



Os prisioneiros foram levados por membros do Comité Internacional da Cruz Vermelha e estão neste momento a caminho de um hospital em Israel.





Aparentemente pálidos, magros e fracos, os reféns subiram a um palco antes de serem entregues à Cruz Vermelha e fizeram breves declarações, acompanhados por combatentes armados do Hamas, com máscaras e fitas verdes na cabeça.





O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas diz que as "imagens perturbadoras da libertação de Ohad, Eli e Or servem como mais uma prova clara e dolorosa que não deixa margem para dúvidas: não há tempo a perder para os reféns".



"Precisamos de os libertar a todos”, disse o grupo em comunicado à imprensa.





Em troca, Israel vai libertar 183 prisioneiros palestinianos, incluindo “18 prisioneiros condenados à morte, 54 condenados a penas pesadas e 111 presos em Gaza depois de 7 de outubro”, confirmou na sexta-feira à AFP a porta-voz do Clube de Prisioneiros Palestinianos, uma ONG responsável pelo caso.





A troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos é a quinta desde a entrada em vigor da trégua, a 19 de janeiro. No total, foram já libertados 21 reféns e cerca de 600 prisioneiros palestinianos.Nesta primeira fase do acordo, com duração de seis semanas, deverão ser libertados 33 reféns no total e 1.900 prisioneiros palestinianos.



Das 251 pessoas raptadas durante o ataque de 7 de outubro, 76 continuam detidas em Gaza, pelo menos 34 das quais mortas, segundo o exército.