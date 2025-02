Gaza. Hamas libertou mais três reféns, incluindo cidadão com ligações a Portugal

Or Levy, 34 anos, com ligações a Portugal, Eli Sharabi, 52 anos, e o israelo-alemão Ohad Ben Ami, 56 anos, foram libertados este sábado a partir de um local em Deir-el Balah, no centro de Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Todos eles foram capturados durante o ataque do Hamas em solo israelita a 7 de outubro de 2023.



Os prisioneiros foram levados por membros do Comité Internacional da Cruz Vermelha para um hospital em Israel.





Visivelmente pálidos, magros e fracos, os reféns subiram a um palco antes de serem entregues à Cruz Vermelha e fizeram breves declarações, acompanhados por combatentes armados do Hamas, com máscaras e fitas verdes na cabeça.





O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas diz que as "imagens perturbadoras da libertação de Ohad, Eli e Or servem como mais uma prova clara e dolorosa que não deixa margem para dúvidas: não há tempo a perder para os reféns".



"Precisamos de os libertar a todos”, disse o grupo em comunicado à imprensa.

Netanyahu denuncia imagens “chocantes” dos reféns

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, denunciou as imagens “chocantes” das más condições dos reféns libertados este sábado e garantiu que Israel vai dar uma resposta.



“Israel não vai ignorar a imagem dos três reféns israelitas fracos e definhados a serem levados para um palco em Gaza e forçados a discursar numa aparecente encenação por militantes do Hamas antes da sua libertação”, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



"Não vamos ignorar as cenas chocantes que vimos hoje", reiterou Netanyahu em comunicado.



O presidente de Israel, Isaac Herzog, também criticou a condição dos três reféns, afirmando que constitui um crime contra a humanidade.



“É assim que se parece um crime contra a humanidade!”, escreveu Herzog na rede social X.



“O mundo inteiro deve olhar diretamente para Ohad, Or e Eli — que regressam após 491 dias de inferno, famintos, definhados e a sofrer — a serem explorados num espetáculo cínico e cruel por assassinos vis”, declara.

“Concluir o acordo de reféns é um dever humanitário, moral e judaico. É essencial trazer de volta todas as nossas irmãs e irmãos do inferno do cativeiro em Gaza — todos eles”, exorta o presidente.

Em troca, Israel confirmou que libertou 183 prisioneiros palestinianos, incluindo “18 prisioneiros condenados à morte, 54 condenados a penas pesadas e 111 presos em Gaza depois de 7 de outubro”, confirmou na sexta-feira à AFP a porta-voz do Clube de Prisioneiros Palestinianos, uma ONG responsável pelo caso.







Um autocarro que transportava um grupo de prisioneiros palestinianos chegou este sábado à cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.





Os prisioneiros foram levados para Ramallah num autocarro da Cruz Vermelha que os transportou desde a prisão israelita de Ofer. Foram recebidos por familiares e por centenas de palestinianos em delírio, que gritavam "Alá é grande".







A troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos é a quinta desde a entrada em vigor da trégua, a 19 de janeiro. No total, foram já libertados 21 reféns e cerca de 600 prisioneiros palestinianos.Nesta primeira fase do acordo, com duração de seis semanas, deverão ser libertados 33 reféns no total e 1.900 prisioneiros palestinianos.



Das 251 pessoas raptadas durante o ataque de 7 de outubro, 76 continuam detidas em Gaza, pelo menos 34 das quais mortas, segundo o exército.