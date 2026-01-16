Gaza mais curta. BBC diz que Israel modificou marcadores de fronteira

A BBC Verify – plataforma de verificação de factos da emissora britânica – detetou através de imagens de satélite que “em pelo menos três áreas, Israel colocou blocos”, determinados pelo acordo de cessar-fogo, “antes de regressar e posteriormente empurrar as posições mais para dentro da Faixa de Gaza”.No total, 16 posições terão sido modificadas cerca de 295 metros para o interior do enclave, mais 205 outras que foram deslocadas vários metros.



Já outras partes da linha, junto de Rafah, permanecem sem blocos de demarcação da fronteira, correspondente a cerca de 10 quilómetros.



No entanto, as IDF rejeitam que tenha sido feita alguma alteração.





Nas últimas semanas, as forças israelitas têm intensificado as ações na linha de demarcação, a chamada “linha amarela”, levando a cabo sete dezenas de ataques que resultaram em mais de 400 mortos.





Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas.



Israel feito avançar para dentro da Faixa de Gaza a linha de controlo israelita na Palestina que foi acordada no cessar-fogo de outubro de 2025. A denúncia é da BBC, que sustenta a informação com imagens de satélite, mas as Forças de Defesa de Israel (IDF) negam qualquer alteração da chamada “linha amarela”.