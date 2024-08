Gaza. O desafio de contar vítimas ao cabo de dez meses de guerra

, como constataram os jornalistas da AFP que visitaram várias vezes os hospitais de Gaza.Osda Faixa de Gaza, que regista o nome, o sexo, a data de nascimento e o número do bilhete de identidade do falecido.

Quando os corpos não são identificados - quer estejam irreconhecíveis ou ninguém os venha reclamar, quer famílias inteiras sejam por vezes mortas por um ataque - os prestadores de cuidados registam-nos com um número e o máximo de informação que conseguem reunir.

Joias, relógios, telefones, marcas de nascença: qualquer pista é recolhida e fotografada. Dois correspondentes da AFP testemunharam a forma como os estabelecimentos de saúde alimentam o sistema do Ministério com informações.Em vários comunicados de imprensa, o Ministério da Saúde de Gaza explicou também o procedimento utilizado para o apuramento do número de mortos.Estes dados são depois transmitidos "diariamente" ao "registo central dos mártires" do Ministério.

O "centro de informação", um departamento específico do Ministério, é responsável por verificar as informações fornecidas pelos hospitais "governamentais" e privados para "garantir que não há duplicações ou erros", antes de registar os nomes na base de dados.

Os habitantes de Gaza são igualmente convidados pelas autoridades palestinianas a comunicar a perda de um ente querido numa página na internet do Ministério da Saúde, que utiliza os dados para os seus próprios controlos.Um estudo da ONG Airwars, especializada no impacto da guerra sobre os civis, que analisou cerca de três mil nomes de pessoas mortas, estabeleceu "uma forte correlação entre os dados oficiais (...) e o que os civis palestinianos relataram- 75 por cento dos nomes relatados publicamente também aparecem na lista do Ministério da Saúde".Por exemplo, dos 400 computadores do hospital Nasser, um dos últimos estabelecimentos de saúde a laborar, em parte, no sul da Faixa de Gaza, apenas 50 estão a funcionar, revelou o diretor, Atef Al-Hout, à AFP.Enquanto as autoridades israelitas questionam regularmente as estatísticas do Hamas, que não especificam o número de civis e combatentes mortos, suspeitando que são manipuladas, o exército e o primeiro-ministro não contestam a ordem de grandeza do balanço global.

Em Gaza, os serviços de imprensa do governo do Hamas estimam que cerca de 70 por cento dos cerca de 40 mil mortos são mulheres (cerca de 11 mil) e "crianças" (pelo menos 16.300).

Em Israel, o ataque sem precedentes do Hamas no sul do país, a 7 de outubro de 2023, causou as mortes de 1.198 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.Os números diários publicados pelo Ministério da Saúde do Hamas foram por vezes contestados, nomeadamente pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pôs em causa a sua credibilidade no início do conflito.Mas, em março passado, falou de "milhares e milhares" de civis mortos, sem comentar a veracidade das estatísticas do Ministério, que contabilizam também os feridos."No passado, as estatísticas relativas aos cinco ou seis ciclos de conflito na Faixa de Gaza eram consideradas credíveis. Nunca ninguém pôs verdadeiramente em causa estes dados", afirmou Philippe Lazzarini, diretor da Unrwa, em Jerusalém, no final de outubro.Um estudo publicado pela revista médica britânicaestima que 186 mil mortes podem ser atribuídas ao conflito em curso na Faixa de Gaza, incluindo causas indiretas como as mortes relacionadas com a crise sanitária.