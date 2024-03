Gaza. Rússia e China vetam resolução dos EUA para cessar-fogo imediato

(em atualização)O texto, da autoria de Washington, recebeu 11 votos a favor, uma abstenção e três votos contra, entre eles da Rússia e da China, dois membros permanentes do Conselho de Segurança. A Argélia também rejeitou o projeto.A resolução, proposta após mais de cinco meses de guerra, marcouno Conselho de Segurança, após terem vetado vários projetos de resolução apresentados por outros países.“A maioria deste Conselho votou a favor desta resolução mas, infelizmente, a Rússia e a China decidiram exercer o seu veto”, declarou a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield.Antes da votação, esta responsável tinha alertado quea proposta norte-americana.

Na visão do representante de Moscovo, a resolução norte-americana era “excessivamente politizada” e implicava uma luz verde efetiva para que Israel montasse uma operação militar em Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza onde mais de metade dos habitantes da região está refugiada.



“Isto libertaria as mãos de Israel e resultaria em que toda a população de Gaza tivesse de enfrentar a sua destruição, devastação ou expulsão”, defendeu o russo, acrescentando que vários membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU desenharam uma proposta alternativa mais “equilibrada”.



O embaixador da China nas Nações Unidas disse, por sua vez, apoiar essa alternativa, mas o mesmo não aconteceu com a embaixadora dos Estados Unidos.



“Na sua forma atual, esse texto não fornece apoio a uma diplomacia sensível na região. Pior… pode mesmo dar ao Hamas uma desculpa para abandonar o acordo que está em cima da mesa”, explicou Linda Thomas-Greenfield.