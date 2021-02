Genro de Trump na lista de nomeados para o Nobel da Paz

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, e o seu conselheiro Avi Berkowitz, que foi o enviado ao Médio Oriente, foram figuras-chave nas negociações dos acordos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Sudão e Marrocos.Os dois antigos conselheiros do Presidente cessante foram nomeados ao Prémio Nobel da Paz pelo advogado norte-americano Alan Dershowitz, que defendeu Trump no seu primeiro processo de, no ano passado.Enquanto professor emérito da Universidade de Direito de Harvard, Dershowitz era uma das pessoas elegíveis para nomear candidatos ao prémio. Milhares de pessoas, desde membros de parlamentos de todo o mundo até ex-vencedores, podem propor nomes.Na sua carta enviada ao Comité Nobel, Dershowitz também citou o trabalho do ex-embaixador dos EUA em Israel, David Friedman, e do ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, Ron Dermer, nos acordos. Ele parecia sugerir que a sua nomeação poderia ser controversa.”, escreveu o advogado, segundo cita a agência Reuters.As nomeações ao Prémio Nobel da Paz, entregue em outubro, encerraram no domingo. Na lista de indicados ao galardão, para além de Kushner e de Berkowitz, constam ainda

Em comunicado, Jared Kushner já anunciou que se sente honrado por ter sido indicado ao Prémio Nobel da Paz.







Em 2020, Trump estava também nomeado para o Nobel da Paz. O Presidente dos Estados Unidos na altura foi nomeado pelo presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, Christian Tybring-Gjedd, também sob o argumento da sua contribuição para o acordo Israel-Emirados Árabes Unidos.