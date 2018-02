Ghouta a ferro e fogo já fez centenas de vítimas na Síria

A Unicef emitiu um comunicado em branco apenas com uma nota de rodapé a dizer que nenhuma palavra faz justiça às crianças assassinadas.



É a única frase no documento enviado pelo diretor regional da Unicef para o Médio Oriente e África do norte.



A mensagem da organização surge depois de na terça-feira terem morrido mais de 100 civis, entre eles 20 crianças.



Desde domingo há registo de pelo menos 250 civis mortos na região de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco.



O investigador da Amnistia internacional Phil Luther revela que à medida que o cerco vai apertando a situação piora.



O investigador da Amnistia Internacional fala desta terça-feira como um dos piores dias das últimas semanas.



No norte da Síria as forças do governo sírio foram recebidas a tiro pelas forças turcas na região de Afrin.



A Turquia diz que apenas disparou tiros de aviso e que as forças aliadas ao regime sírio são terroristas.



Por toda a situação na Síria vão surgindo mais apelos para que a guerra acabe.



O secretário-geral das Nações Unidas chama a atenção para um conflito que está a aumentar de intensidade e está preocupado com os civis na região de Ghouta Oriental.



Para além de António Guterres também o ministro francês dos negócios estrangeiros já se pronunciou como conta a jornalista Sandra Henriques.





Em toda a Síria a ajuda humanitária da ONU reclama ajuda para cerca de três milhões de pessoas que vivem em zonas cercadas pela guerra e onde é urgente chegar cuidados médicos e alimentação.