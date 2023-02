Giacomo Lev Manheimer. "Há um grande mal-entendido do que é o Tik Tok. Não é um veículo chinês"

Foto: Dado Ruvic - Reuters

O responsável para o sul da Europa do TikTok reage à decisão da Comissão Europeia de pedir aos funcionários que retirem a rede social dos telemóveis. Para Giacomo Lev Manheimer, esta tomada de posição é uma decisão política que vai além do respeito pelas regras europeias.