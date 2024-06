Giorgia Meloni condena acordo para cargos de topo da UE e fala em "oligarquia"

Num discurso no Parlamento italiano, Meloni considerou que o acordo para os cargos de topo da UEAs declarações surgem depois de seis líderes europeus, incluindo o francês Emmanuel Macron, o alemão Olaf Scholz e o polaco Donald Tusk, terem confirmado na terça-feira um plano para nomear Ursula von der Leyen para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia e dividir os dois outros principais cargos entre os socialistas e os liberais.Um desses cargos, para a presidência do Conselho Europeu,Giorgia Meloni é presidente do grupo político eurocético Reformistas e Conservadores Europeus, que se tornou nas últimas eleições o terceiro maior do Parlamento Europeu. Ficou, no entanto, fora do acordo para os cargos de topo., declarou Meloni, considerando a UE um “gigante burocrático” cujas escolhas são ditadas pela ideologia.

O Governo de coligação de Meloni conseguiu quase 53 por cento dos votos nas eleições europeias em Itália. Por outro lado, em França, o partido no Governo apenas conseguiu 16 por cento.

Apesar destas declarações, fontes diplomáticas citadas peloreferem que Giorgia Meloni já chegou a acordo com o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, para apoiar o acordo de cargos de topo, desde que ambos os países consigam cargos relevantes na próxima Comissão Europeia.À semelhança da primeira-ministra italiana,. Os eurodeputados húngaros estão igualmente fora dos grupos políticos pró-europeus.Apesar da contestação de Meloni e Orbán, é expectável que a reunião de líderes europeus desta quinta-feira resulte na confirmação do acordo para os cargos de topo, que definemcomo chefe diplomática do bloco comunitário,como presidente do Conselho Europeu enovamente como presidente da Comissão Europeia.Em ocasiões anteriores, as nomeações para a Comissão Europeia avançaram apesar da oposição, mesmo quando vinda dos maiores Estados-membros. Em 2014, o então primeiro-ministro britânico David Cameron juntou-se a Orbán numa tentativa falhada de impedir Jean-Claude Juncker de se tornar chefe da Comissão Europeia.