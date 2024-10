Giorgia Meloni visita o Líbano em cenário de guerra

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visita o Líbano, onde a Força Interina das Nações Unidas (FINUL), para a qual Itália contribui, tem estado sob fogo do exército israelita, envolvido numa escalada de violência com a milícia libanesa pró-iraniana Hezbollah.

Meloni será o primeiro chefe de Estado ou de Governo a visitar o Líbano desde a intensificação dos ataques israelitas ao país, no final de setembro, numa altura em que Roma detém a presidência rotativa do grupo das sete maiores economias mundiais (G7).



Na semana passada, a FINUL acusou as tropas israelitas de dispararem “repetida” e “deliberadamente” contra as suas posições.



Segundo a mesma fonte, cinco soldados da força de manutenção de paz, também conhecidos como capacetes azuis, ficaram feridos e as posições da missão sofreram “muitos danos”.



A FINUL, criada em março de 1978 pelo Conselho de Segurança da ONU, inclui cerca de 10 mil militares oriundos de 50 países. Entre os maiores contribuintes estão Indonésia, Itália, Espanha, França, Malásia, Gana, Índia e Irlanda.