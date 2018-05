Giuseppe Conte convidado a formar governo em Itália

RTP23 Mai, 2018, 20:01 / atualizado em 23 Mai, 2018, 20:01 | Mundo

A indigitação de Giuseppe Conte para o cargo de primeiro-ministro italiano foi anunciada ao final da tarde, depois de uma reunião que manteve com o Presidente. Mattarella seguiu desta forma o guião que lhe foi sugerido pelos líderes da Liga (partido nacionalista) e do Movimento 5 Estrelas (antissistema).



Giuseppe Conte nasceu em 1964 em Volturara Appula, localidade no sul de Itália com apenas 500 habitantes. Estudou Direito em Roma.

O seu nome surgiu da necessidade de preencher um vazio, de vários meses desde as eleições, e ultrapassar o diferendo entre os “vencedores”, que, decidindo excluir os nomes do líder do M5E, Luigi Di Maio, e do líder da Liga, Matteo Salvini, procuraram uma solução de consenso que permitisse manter o equilíbrio entre as duas formações políticas.

Escolha envolta em polémica







A escolha de Giuseppe Conte foi sustentada com o currículo académico do futuro primeiro-ministro. No entanto, e ironicamente, foi nesse campo que surgiram as primeiras dúvidas sobre Conte, com os jornalistas a revelarem inconsistências factuais no currículo do candidato, apresentado pelo M5E quando apresentado como candidato ao cargo de ministro da Administração Pública. Conte era advogado pessoal do líder do Movimento 5 Estrelas.

Giuseppe Conte tem no seu currículo uma especialização na Universidade de Nova Iorque, o que, verificado por um jornalista, levantou dúvidas à própria instituição.





Numa resposta a um correspondente do New York Times, que pretendia recolher mais dados sobre Conte, a instituição respondeu que não tinha qualquer registo de Giuseppe Conte. Nem como aluno, nem como professor.









No currículo académico de Conte surgem igualmente passagens pela universidade norte-americana de Yale, em New Haven, e Cambridge,em Inglaterra, entre várias outras referências. Cambridge escuda-se nas suas políticas de privacidade para comentar, mas fonte da instituição, sob anonimato, confidenciou à Reuters a inexistência de qualquer registo com o seu nome.

Giuseppe Conte é um jurista universitário, especialista em direito civil e administrativo, que faz agora, aos 54 anos, a sua estreia nos palcos da política, onde apenas lhe era conhecido o apoio ao Movimento 5 Estrelas.Uma situação semelhante terá entretanto surgido com uma referência de Conte à Universidade de Cambridge e ao Internationales Kul-turinstitut de Viena.