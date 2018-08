Glifosato. Bruxelas invoca "provas científicas" para manter luz verde

RTP13 Ago, 2018, 17:17 / atualizado em 13 Ago, 2018, 17:54 | Mundo

A Monsanto foi condenada em tribunal por não ter informado sobre os perigos que o herbicida Roundup acarretava para a saúde. O herbicida, que o jardineiro utilizava desde 2012 para combater pragas de ervas daninhas, terá “contribuído consideravelmente” para o cancro no jardineiro de 46 anos.França comprometeu-se a acabar com o uso do glifosato nos próximos três anos.





A marca Roundup e a versão profissional RangerPro, produzida pela Monsanto, contêm glifosato, uma substância que se suspeita ser cancerígena. No entanto, o gigante agroquímico sempre negou os efeitos nefastos e o jardineiro só deu conta de que algo errado se passava quando apareceram manchas na pele, após se ter pulverizado com o produto por acidente.



Instada a comentar a decisão judicial da passada sexta-feira, a Comissão Europeia “não comenta”, mas explica que a autorização por cinco para a autorização de herbicidas com glifosato “está baseada em provas científicas”.



Reação idêntica teve a farmacêutica Bayer, detentora da Monsanto, na sequência da sentença, ao advogar que o glifosato “é seguro e não cancerígeno”, uma garantia que resulta de “provas científicas, sujeitas a exames regulares à escala mundial” e de “dezenas de experiências práticas de utilização”.

"Provável" substância cancerígena



A Comissão Europeia nota que os países-membros têm liberdade de proibir a utilização de glifosato. "Uma coisa é o debate político e outra as nossas ações como instituição, e atuamos já em dezembro, com a nossa recomendação baseada nos votos dos Estados membros e nas nossas agências científicas", declarou a porta-voz Anna-Kaisa Itkonen.



O Parlamento Europeu tinha defendido a proibição do glifosato na UE a partir de 2022, com restrições até essa data, em oposição à proposta da Comissão para renovar a licença do herbicida.



O glifosato é utilizado para eliminar ervas daninhas nos jardins e ruas de localidade. A sua utilização divide ambientalistas, consumidores e indústria, com os últimos a garantir a segurança do produto e os primeiros a acusar danos cancerígenos.



Segundo a Organização Mundial de Saúde, o glifosato afeta o sistema endócrino e é uma "provável" substância cancerígena. A opinião não é partilhada pelas autoridades científicas europeias e de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão.



A Monsanto já anunciou que vai “recorrer da decisão” e “defender firmemente este produto que tem uma história de 40 anos de uso seguro e continua a ser uma ferramenta vital, efetiva e segura para os agricultores e outros utilizadores".



c/ Lusa