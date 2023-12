Google dá a conhecer "O Ano em Pesquisa 2023"

É cada vez mais usual o recurso ao motor de busca da Google para tirar dúvidas e ser-se esclarecido sobre determinado assunto, local ou personalidade.







No ano em que a Google comemora 25 anos, esta fonte inesgotável de informação digital oferece não só uma retrospectiva de 2023 mas também do último quarto de século. Uma forma de mostrar quais os temas, momentos, personalidades e outros tópicos que foram os mais pesquisados na Google a nível mundial. E um dos ícones de Portugal está lá.







Na categoria desporto e entre os atletas mais pesquisados surge uma das grandes figuras de Portugal, reconhecida não só no nosso país mas também por este mundo fora: Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos, a nível global, o que equivale a mais um título para a sua extensa lista de conquistas.





Ainda nesta área, mas por cá, nas pesquisas Google deste ano, a transferência milionária de Enzo Fernández para o Chelsea foi a que chamou mais a atenção. E tornou-o no jogador mais popular nas pesquisas da Google em portugal.





Já no campo das personagens que mais se destacaram, em termos gerais, António Costa e o papa Francisco lideram as pesquisas de nomes nacionais e internacionais.







Os portugueses dedicaram boa parte do seu interesse à vinda do papa a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, e à demissão do primeiro-ministro, que culminou com a marcação de eleições para março de 2024.











Já no campo do entretenimento, nas três primeiras posições da pesquisa em Portugal para 2023 na categoria "filmes, séries e programas mais populares" surgem os nomes de "Oppenheimer", "Barbie" e "Rabo de Peixe".







Na música, Pedro Mafama ficou no ouvido e no cantarolar dos portugueses com "Olarilolé, Olariloléi", tendo-se destacado nas pesquisas desta rúbrica no Google. Os portugueses também manifestaram forte interesse pela vida amorosa de Shakira, fazendo com que a cantora colombiana entrasse numa das três primeiras colocações da categoria, liderada pela banda britânica Coldplay.



Mas as grandes dúvidas não se ficam pelo desporto ou pelo entretenimento. Outros assuntos, mais complexos, estiveram também na mira dos internautas nacionais, como por exemplo a guerra em Israel e Gaza, com os portugueses a querer saber mais o que é o Hamas.







Entre as personalidades, o primeiro-ministro não escapou ao número dos mais procurados no top das personagens nacionais.







E, mesmo existindo um “chat” que dizem que responde a tudo e mais não sei o quê, o Google é também usado para os portugueses saberem o que é esse chatbot de Inteligência Artificial - o ChatGPT.







De acordo com a Google, a missão desta plataforma de pesquisa é organizar as informações existentes no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todos.







Categorias mais pesquisadas em Portugal:







Atletas

1) Enzo Fernández

2) Arthur Cabral

3) João Moutinho

4) Gerard Piqué

5) Viktor Gyökeres

6) Bas Dost

7) Alan Varela

8) Toti Gomes

9) Orkun Kökçü

10) Cristiano Ronaldo





Personalidades internacionais

1) Papa Francisco

2) Shakira

3) Jeremy Renner

4) Dalai Lama

5) Roberto Martínez

6) Kayky Brito

7) Andrew Tate

8) Clara Chía

9) Brendan Fraser

10) Jenni Hermoso





Personalidades nacionais

1) António Costa

2) Pedro Mafama

3) João Catarré

4) Ruben da Cruz

5) Maria Botelho Moniz

6) Pedro Nuno Santos

7) Alexandre Pais

8) Joana Mascarenhas

9) Alba Baptista

10) João Galamba





Como...?

1) Como se chamam os habitantes da Guarda?

2) Como fazer fogo?

3) Como morreu Luis Aleluia?

4) Como funciona o Revolut?

5) Como saber se vou receber os 600 euros?

6) Como jogar no Euro Sorteio?

7) Como validar faturas 2023?

8) Como identificar lipedema?

9) Como saber se tenho apoio à renda?

10) Como tirar print screen?





O que...?

1) O que é o Hamas?

2) O que é o ChatGPT?

3) O que é implosão?

4) O que é mpox?

5) O que é lítio?

6) O que é gelo seco?

7) O que é saturnismo?

8) O que é Centro Ismaelita?

9) O que é a Faixa de Gaza?

10) O que é o SIS?





Programas, séries e filmes

1) Oppenheimer

2) Barbie

3) Rabo de Peixe

4) Morangos com Açúcar 2023

5) Big Brother 2023

6) O Triângulo

7) The Last of Us

8) Avatar 2

9) Wednesday

10) David Beckham











Ficha técnica:



O Ano em Pesquisa da Google é um olhar anual para o top de tendências na pesquisa do próprio motor. Ao compilar o ano 2023 na pesquisa, analisamos a agregação de triliões de pesquisas ao longo do ano. As tendências geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2023 relativamente a 2022.







Como se definem as tendências?





As pesquisas de tendências são as pesquisas que tiveram o maior pico de tráfego durante um período sustentado em 2023 em comparação com 2022.





Qual é a metodologia para a criação das listas?





A Google estuda a agregação de triliões de pesquisas com que as pessoas questionaram o Google durante este ano. A Google utiliza informação de múltiplas fontes, incluindo a sua ferramenta pública, Google Trends, bem como outras ferramentas internas de informação. Também são filtradas as pesquisas spam e repetidas de maneira a criar as listas que melhor reflectem o espírito de 2023.