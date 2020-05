Governador do Minnesota prolonga recolher obrigatório

O Governador do Minnesota decidiu prolongar por mais um dia o recolher obrigatório, perante a situação cada vez mais complicada depois de um policia branco ter sufocado ate a morte um negro.



Há mais de três mil militares da Guarda Nacional a patrulhar as ruas de uma cidade deserta e destruída.



Reportagem do Enviados Especiais da RTP João Ricardo de Vasconcelos e Ricardo Guerreiro.