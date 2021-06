Governadora de Tóquio ausente do trabalho devido a fadiga severa

A imprensa japonesa, incluindo o canal de televisão pública NHK, noticiou que Yuriko Koike, de 68 anos, foi hospitalizada.

O governo metropolitano da capital nipónica não confirmou a informação e indicou apenas que Koike tem uma fadiga severa que requer descanso, motivo pelo qual estará ausente do trabalho até ao final da semana.

O vice-governador, Mitsuchika Tarao, vai assumir as funções na ausência de Koike, acrescentou.

A ausência de Koike ocorre um mês antes da abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 23 de julho, e também antes do início da campanha para as eleições da assembleia metropolitana de Tóquio, para as quais a governadora lidera um partido local, Tokyoites First.

Membro do Partido Liberal Democrático (conservador), no poder há cerca de 20 anos, Koike foi a primeira mulher a ocupar a pasta da Defesa e continua a ser considerada candidata à chefia do Governo. As eleições legislativas estão previstas para final deste ano.

Koike insistiu, até ao último minuto, na realização dos Jogos Olímpicos em 2020, como planeado, e depois começou a pressionar o Governo japonês para combater urgentemente a pandemia de covid-19 e a declarar o estado de emergência, enquanto o executivo foi criticado por ser lento a tomar essas medidas.