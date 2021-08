Governo afegão propõe tréguas e partilha de poder com os Taliban

No entender do comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, a proposta afegã é o reconhecimento de que os Taliban conquistaram a maioria do país, mas também uma aposta na incapacidade dos extremistas tomarem Cabul, onde o governo concentra o exército e detém as armas que os ocidentais deixaram.A Comissão Europeia admite, entretanto, que há cada vez mais afegãos que trabalharam com a União Europeia em Cabul, a pedir asilo e proteção internacional devido à instabilidade no país, com a retirada das tropas estrangeiras.A porta voz da Comissão para os Negócios Estrangeiros, Nabila Massrali, recorda que a decisão é uma competência dos estados membros.A Antena 1 já contactou o Ministério português dos Negócios Estrangeiros para saber qual o entendimento do Governo português.Os taliban já dominam 10 das 34 capitais de província do país, depois do anúncio do abandono das tropas. E aproximam-se da capital Cabul.