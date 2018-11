Governo britânico aceita esboço de acordo para o Brexit

RTP14 Nov, 2018, 19:28 / atualizado em 14 Nov, 2018, 20:56 | Mundo

O anúncio foi feito durante uma curta declaração aos jornalistas junto ao número 10 de Downing Street, residência oficial da primeira-ministra britânica.







Theresa May informou que o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovado "coletivamente" pelo Governo britânico ao fim de um "debate longo, detalhado e acalorado" e de "milhares de horas" de negociações.







"Acredito firmemente, com a minha mente e o meu coração, que esta é uma decisão que serve os interesses do Reino Unido", afirmou a líder britânica.







Nesta declaração aos jornalistas - que não teve direito a perguntas - Theresa May considerou que o acordo aprovado cumpre com o que foi aprovado no referendo de 2016 sobre a saída do Reino Unido da Uniõão Europeia.







De acordo com o jornalista Christopher Hope, do diário britânico The Telegraph, um terço do Governo reunido esta tarde "manifestou-se contra o acordo". No total, 11 dos 29 ministros presentes apresentaram uma visão negativa deste entendimento. "Não foi, definitivamente, uma aprovação unânime ao acordo de Theresa May para o Brexit", acrescenta o repórter.







BREAKING One third of the Cabinet spoke out against the deal tonight at the five hour long meeting - 11 out of 29 ministers in attendance. Definitely not unanimous approval for Theresa May's Brexit deal. — Christopher Hope (@christopherhope) 14 de novembro de 2018

Juncker vê "progresso decisivo"







Na mesma noite em que o acordo foi aprovado, o Governo britânico disponibilizou o documento à imprensa. São mais de 585 páginas sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia. Um outro documento com sete páginas expõe o quadro político para uma relação futura entre as partes.

Depois do anúncio de terça-feira sobre o acordo alcançado a nível técnico, as entidades europeias foram cautelosas e só hoje, após a aprovação dos ministros, se manifestaram sobre o documento.



Poucos minutos após a declaração de Theresa May, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou que o esboço de acordo constitui um "progresso decisivo" na saída britânica, abrindo caminho à realização de uma cimeira extraordinária sobre o Brexit ainda durante o mês de novembro.



I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 de novembro de 2018

"Este acordo é decisivo, um passo crucial para concluir estas negociações", apontou Michel Barnier, acrescentando que o caminho que falta para terminar o processo será "difícil".



Moção de censura?





Na declaração desta quarta-feira, a primeira-ministra britânica reconheceu que esta decisão do Governo "vai estar sob intenso escrutínio". E acrescentou: "Sei que vêm aí dias difíceis".







Já esta quinta-feira, Theresa May vai à Câmara dos Comuns explicar o acordo técnico perante os deputados, mas a votação só deverá acontecer em dezembro.







Ao longo dos últimos dias, vários parlamentares - eurocéticos e europeístas - demonstraram o desagrado para com o plano do Governo britânico.









Para dar seguimento a este acordo, Theresa May irá necessitar de pelo menos 320 votos , mas esta será uma missão difícil, uma vez que enfrenta críticos ferozes dentro do próprio Partido Conservador.





Durante a tarde, enquanto decorria o Conselho de Ministros extraordinário, a imprensa britânica avançou mesmo que os tories mais críticos do acordo poderão avançar com uma moção de censura contra a primeira-ministra.







No Twitter, a editora de política da BBC Laura Kuenssberg cita um responsável do Partido Conservador: "a raiva é tanta neste momento que parece provável que haja uma moção de censura amanhã". "As cartas estão a chegar", acrescentou a jornalista no mesmo tweet.







Senior tory tells me Brexiteer anger so high that seems likely there will be a call for no confidence vote tomorrow - letters going in - — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 14 de novembro de 2018

Um possível desafio à liderança de Theresa May só poderá ser desencadeado se 15 por cento dos membros do Partido Conservador no Parlamento pedirem uma moção de censura contra a líder do Partido, que é neste caso a primeira-ministra.

Sendo que o Partido Conservador conta com 315 parlamentares, serão necessárias pelo menos 48 cartas para que esta votação possa avançar.







Já esta noite, a líder do DUP (Partido Unionista Democrático), Arlene Foster, anunciou que o partido não poderá apoiar o acordo e que "haverá consequências" quando este for votado na Câmara dos Comuns.







Arlene Foster on draft #Brexit deal: "As Unionists we could not support a deal that broke up the United Kingdom" says DUP leader, adding "there will be consequences" for a Commons vote



More: https://t.co/vMZ9nrwxFm pic.twitter.com/9oYiz2rLcp — BBC Politics (@BBCPolitics) 14 de novembro de 2018

"Enquanto unionistas, não podemos dar apoio a um acordo que fragmente o Reino Unido", afirmou a responsável em declarações aos jornalistas. De recordar que o DUP é o partido da Irlanda do Norte que apoia o Governo minoritário de Theresa May que saiu das últimas eleições legislativas.

No mesmo sentido, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, considerou que o acordo é "mau" para os escoceses.







"É óbvio que [Theresa May] mal consegue unir o seu próprio gabinete sobre este acordo, e torna-se também cada vez mais claro que vai encontrar muitas dificuldades para alcançar uma maioria no Parlamento. Se este acordo for rejeitado, o Governo britânico terá de voltar à mesa das negociações para alcançar um melhor", considera Sturgeon numa resposta por escrito enviada esta quarta-feira às redações.







(em atualização)