Governo chinês ergue centros de detenção e destrói mesquitas em Xinjiang

O Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) utilizou imagens de satélite, coordenadas precisas e dados recolhidos presencialmente em Xinjiang paramapear a extensão da destruição de locais culturais e religiosos, assim como a crescente construção de campos de detenção para a minoria uigur.“Evidências disponíveis sugerem que, ou em prisões expandidas, ou enviados para complexos de fábricas fechados para realizarem trabalho forçado”, denuncia o relatório Mais precisamente, foram mapeados pelo instituto australiano 380 centros de detenção. Em pelo menos 61 deles foram observadas novas construções e obras de expansão recentes.O relatório sugere que ade detenção em massa."Destes [centros de detenção], cerca de 50 por cento são instalações de segurança mais elevada, o que pode sugerir uma mudança no uso de centros de reeducação e segurança mais baixa para instalações do estilo prisão de segurança elevada", refere o documento.Embora as autoridades chinesas tenham descrito os campos como instalações semelhantes a um internato, destinadas a fornecer treino profissional gratuito,

Milhares de mesquitas destruídas

Para além da construção de centros de detenção, o relatório australiano denuncia a destruição de milhares de mesquitas em Xinjiang.– sendo que mais de metade estão danificadas.“É o número mais baixo desde a Revolução Cultural, quando ficaram de pé menos de três mil mesquitas”, denunciam os investigadores australianos.

Desde 2017, cerca de um terço das mesquitas foi demolido e outro terço ficou danificado de alguma forma, tendo sido removidas estruturas como torres e cúpulas das próprias mesquitas.





Enquanto muitas das áreas que antes possuíam construções se transformaram em terrenos vazios, outras foram ocupadas por novas estradas ou parques de estacionamento. O relatório do ASPI revela que muitas das mesquitas que permanecem de pé foram encerradas ou convertidas para outras utilizações.

Outras estruturas foram demolidas e depois reconstruídas com apenas uma fração do seu anterior tamanho, incluindo a mesquita Kashgar, inicialmente erguida em 1540 eCerca de metade dos locais de culto protegidos foi também danificada ou destruída, incluindo Ordam Mazar, templo que remontava ao século X e que foi demolido.“Para além de, as políticas do Governo chinês estão também a apagar ativamente e a alterar elementos-chave da sua tangível herança cultural”, critica o ASPI.Pequim tem enfrentado diversas acusações de violação dos Direitos Humanos em massa na região de Xinjiang, mas tem sempre vindo a negá-las. Segundo o Governo chinês, as políticas aplicadas nesse território pretendem combater o terrorismo e extremismo religioso e os programas laborais pretendem aliviar a pobreza, sendo de participação voluntária e não forçada.

c/ agências