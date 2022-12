Governo de São Tomé nomeia novo governador do Banco Central

Américo Ramos, foi ministro das Finanças do Governo de Patrice Trovoada entre 2014 e 2018 e esteve detido por cerca de três meses em 2019, acusado da prática dos crimes de participação económica em negócios, enriquecimento ilícito, corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais, que o Ministério Público viria a arquivar em julho desse ano por "inexistência de indícios criminais".

Em causa estavam um empréstimo de 30 milhões de dólares (28,5 milhões de euros, ao câmbio atual) do China International Fund, e o empréstimo de 17 milhões de dólares (16,15 milhões de euros) do Fundo do Kuwait, para a requalificação do Hospital Ayres de Menezes, na capital são-tomense, ambos acordados durante o Governo liderado por Patrice Trovoada (2014-2018).

Quase duas dezenas de altos funcionários públicos foram igualmente exonerados e substituídos pelo conselho de ministros são-tomense, que esteve reunido quarta e quinta-feira, numa lista encabeçada pelo secretário-geral de Segurança Interna, Raúl Costa Cravid.

O Governo de Patrice Trovoada "rasgou" ainda um contrato de serviço público assinado com duas empresas para concessão de nacionalidade são-tomense por investimento, alegando que o mesmo tinha passado ao lado de tramitação jurídica obrigatória e levantava "sérias suspeitas de crime de corrupção, participação económica em negócio, tráfico de influência e branqueamento de capital", de acordo o comunicado do Conselho de Ministros.