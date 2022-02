Governo de Taiwan indignado por Putin reconhecer soberania chinesa sobre a ilha

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan repudiou mais uma vez a reivindicação da soberania chinesa sobre esse território, que declarou a secessão em 1949, e afirmou que essa reivindicação "não só agrava a repugnância do povo de Taiwan pela arrogância e prepotência do Governo chinês, como também mostra aos países do mundo a face sinistra do regime comunista chinês, de agressão, expansionismo e atentados contra a paz".





declaração daquele Ministério acrescenta ainda que "isto é um insulto ao espírito pacífico simbolizado pelos anéis olímpicos, e será rejeitado pelo povo de Taiwan e alvo do desprezo dos países democráticos".





A declaração de Putin, reiterando o reconhecimento russo da soberania chinesa sobre Taiwan, foi recebida na ilha com especial apreensão. Rússia e Taiwan mantêm relações diplomáticas formais, ambas com representações de importância menor.