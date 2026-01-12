Governo garante que "há poucos portugueses no Irão"

Paulo Rangel garante que o Governo está atento à situação no Irão para acompanhar a comunidade portuguesa que, é "muito pouca", garante.





O Ministério dos Negócios Estrangeiros especificou que são dois os cidadãos nacionais a pedir auxílio para sair, face à onda de violência que se tem vivido desde 28 de dezembro de 2025.





Paulo Rangel voltou também a condenar a resposta do regime iraniano às manifestações dos últimos dias.



