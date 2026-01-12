Situação mais calma no Irão? "Não temos uma imagem clara", diz ONG à Antena 1

(em atualização)





Ao contrário do que garantiu o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, que disse que "a situação está agora sob total controlo do país", a organização não governamental Iran Human Rights não tem assim tanta certeza.





"Por causa do corte na internet, é muito difícil obter informação", diz o diretor Mahmood Amiry-Moghaddam à Antena 1, sublinhando que "as últimas notícias que recebemos são da última noite".



"Não temos uma imagem clara, neste momento, da extensão das manifestações, mas também houve protestos ontem à noite", sublinha. , diz o diretor Mahmood Amiry-Moghaddam à Antena 1, sublinhando que "as últimas notícias que recebemos são da última noite".Os protestos da última noite juntam-se à onda de manifestações que acontecem desde o final de dezembro. No início alertavam para o custo de vida, mas tornaram-se numa contestação ao regime.



Já na terceira semana, as organizações fora do país não apresentam os mesmos números sobre as mortes resultantes dos protestos. Para esta segunda-feira, a Iran Human Rights prometeu uma atualização desses números, garantindo apenas que são "várias centenas de mortes".





Numa questão Mahmood Amiry-Moghaddam tem a certeza: está para começar uma nova onda de execuções perante protestos que têm sido reprimidos com mais brutalidade.





Em 2022, houve outra onda de protestos quando Mahsa Amini morreu sob custódia policial após usar o véu de forma inadequada.



