Governo valenciano diz que Cruz Vermelha está preparada para receber migrantes

Lusa12 Jun, 2018, 10:33 | Mundo

As 629 pessoas que viajam no "Aquarius" estão numa situação "limite": entre elas há mais de 120 crianças e mulheres grávidas, que estão vacinadas e têm alimentos para 24 horas, disse Mónica Oltra em declarações à cadeia de televisão SER.

A vice-presidente do governo valenciano explicou que a Cruz Vermelha vai ficar encarregue, dada a sua experiência, do dispositivo de acolhimento dos imigrantes durante as primeiras horas e os primeiros dias, estando já a ser preparadas camas e alimentos necessários após o desembarque no porto.

A responsável precisou também ter sido pedida uma "radiografia" dos perfis das pessoas para saber, antes de chegarem a Valência, a sua situação médica ou idades das crianças, para que os dispositivos estejam preparados da melhor forma.

Mónica Oltra assegurou que todas as organizações não-governamentais (ONG) foram mobilizadas, bem como entidades privadas, o arcebispado de Valência e muitas pessoas a título individual.

A Espanha ofereceu-se, na segunda-feira, para acolher os migrantes, para "evitar uma tragédia humanitária", e as autoridades estimam que o navio demore quatro dias a fazer o percurso que o separa de Valência.

Contudo, Antoine Laurent, responsável para as operações marítimas da organização não-governamental SOS Mediterranée, proprietária do navio, explicou à agência noticiosa Associated Press que chegar a Valência, a 750 milhas náuticas (1.400 quilómetros de distância) da atual posição do navio, "não é possível com 629 pessoas a bordo".

Por outro lado, a presença a bordo de 629 pessoas "é considerável para um navio como o "Aquarius", que só tem 80 metros", e a equipa médica a bordo é "muito reduzida", disse o responsável à rádio FranceInfo.

O Governo de Itália recusou no domingo autorizar o "Aquarius" a desembarcar num porto italiano migrantes resgatados do mar em várias operações durante o sábado.

Por ordem das autoridades italianas, o navio mantém-se em alto mar, a 35 milhas de Itália e a 27 milhas de Malta, segundo a SOS Mediterranée.

Itália defendeu que deve ser Malta a acolher os migrantes, entre os quais há 123 menores, mas Malta sustentou que a responsabilidade é de Itália porque as operações de salvamento dos migrantes ocorreram numa zona marítima coordenada por Roma.

Entretanto, o presidente do conselho executivo da Córsega, Gilles Simeoni, anunciou hoje estar disponível para acolher o barco Aquarius, onde se encontram 629 migrantes, que navega no Mediterrâneo e que Itália e Malta recusaram receber.