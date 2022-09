O país voltou ao mapa da fome das Nações Unidas e mais de 180 mil pessoas moram na rua. Só na cidade de São Paulo, são mais de 40 mil pessoas, de acordo com os dados mais recentes do Observatório brasileiro que acompanha a população em situação de sem-abrigo. A repórter Isabel Meira ouviu quem faz da rua uma casa e acompanhou o trabalho de quem luta contra a fome em São Paulo, a maior cidade brasileira e a mais populosa da América do Sul.