Gronelândia. Donald Trump promete não construir uma Trump Tower

RTP20 Ago, 2019, 14:55 | Mundo

As casas coloridas permitiram reconhecer imediatamente o local, mas o que saltou imediatamente à vista foi o arranha-céus, dourado, com o nome do Presidente norte-americano bem visível no topo da estrutura - à semelhança do Trump Internacional Hotel, em Las Vegas.



Para que não restassem dúvidas sobre a localidade em questão, Donald Trump ainda escreveu, em letras gordas, “Gronelândia”, no rodapé da fotomontagem.



“Prometo não fazer isto à Gronelândia”, lê-se num tweet do Presidente norte-americano.



I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de agosto de 2019

Esta publicação surgiu na sequência das declarações feitas, este domingo, pelo Presidente dos Estados Unidos, em que confirmava os rumores de que estava a ponderar comprar o território autónomo dinamarquês. Trump argumentava, porém, que o negócio não estava no topo das prioridades.







“Essencialmente é um grande negócio. Muitas coisas podem ser feitas”, sustentou.





Na manhã desta segunda-feira, o filho do Presidente dos Estados Unidos decidiu demonstrar o seu apoio e partilhou a imagem da “Trump Tower” nas redes sociais. Eric Trump mencionou ainda que esse iria ser o futuro da Gronelândia “daqui a dez anos”.





“Não sei quanto a vocês, mas adoro a ideia de comprar a Gronelândia”, escreveu o filho de Donald Trump no Instagram.



No entanto, as notícias do súbito interesse do Presidente dos Estados Unidos em comprar a segunda maior ilha do mundo foram recebidas internacionalmente com ironia e gargalhadas.







"Deve ser uma piada do dia das mentiras, mas totalmente fora de época", escreveu no Twitter o antigo primeiro-ministro, Lars Løkke Rasmussen.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 15 de agosto de 2019

“Acho que ele [Donald Trump] é maluco”, afirmou um cidadão. "Mas quem é que acredita nele?", disse, entre risos, outro habitante da ilha.



Já o Governo da Dinamarca ficou indignado quando ouviu os rumores desta hipotética ideia. “A Gronelândia não está à venda”, garantiu a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, quando questionada pelos jornalistas acerca dos planos de Donald Trump.







“Não é o problema número um”, assegurou Donald Trump aos jornalistas.“Estrategicamente é interessante e estamos interessados, mas iremos falar um pouco com eles”, acrescentou o Presidente, confessando que foi apenas uma ideia que surgiu em conversa.“Nós [Estados Unidos] somos um grande aliado da Dinamarca, protegemos a Dinamarca e ajudamos a Dinamarca”.Os 56 mil habitantes da região também demonstraram alguma revolta.“A Gronelândia não é dinamarquesa, é da Gronelândia. Espero sinceramente que não tenham sido declarações sérias”, acrescentou.A ministra das Relações Exteriores da Gronelândia, Ane Lone Bagger, também não ficou indiferente à suposta proposta.”, esclareceu.