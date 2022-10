Grupo de Arraiolos. Marcelo leva para Malta assuntos militares e impactos da guerra na Ucrânia

Lusa

O presidente da república participa esta quinta-feira no 17.º encontro do Grupo de Arraiolos, que junta em Malta 14 chefes de Estado não executivos da União Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa vai ter reuniões bilaterais com os homólogos alemão e italiano.