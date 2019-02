Grupo de Lima pede saída de Maduro e eleições antecipadas

Luisa Gonzalezn - Reuters

Uma reunião de onde saiu a acusação do regime de Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade e pede a intervenção do tribunal penal internacional.



O ministro colombiano dos Negócios Estrangeiros foi o porta-voz da declaração final, onde se pede a saída imediata de Maduro e novas eleições.



Os Estados Unidos, que também marcaram presença no encontro, prometeram ficar ao lado de Juan Guaidó até que a liberdade seja restaurada na Venezuela.



O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, anunciou também novas sanções contra o regime de Maduro. Apelou ainda aos países do “Grupo de Lima” que congelem todos os bens da petrolífera estatal venezuelana e que os transfiram para a administração de Guaidó.