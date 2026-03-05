Guarda Revolucionária avisa que navios fora do protocolo em Ormuz serão afundados

"De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo estreito de Ormuz estarão sob o controlo da República Islâmica", disse o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, o comando central unificado das forças armadas iranianas, às televisões locais.

O responsável militar frisou que alguma quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam "atacadas e afundadas".

Este é o sexto dia da nova guerra que eliminou o `líder supremo` iraniano, `ayatollah` Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.