Guerra da Bósnia. General Ratko Mladic condenado a perpétua

O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condenou Ratko Mladic, ex-chefe militar sérvio bósnio, a prisão perpétua, apesar de permanecerem profundas divisões nos Balcãs sobre o seu legado para esta região da Europa.



Designado pelos seus críticos e familiares das vítimas de "carniceiro dos Balcãs", Mladic foi condenado por dez crimes de guerra e contra a humanidade, incluindo o assalto das suas tropas ao enclave muçulmano bósnio de Srebrenica, que provocou sete mil mortos, e o cerco à capital Sarajevo.







O julgamento de Mladic é o último grande caso desta instância judicial ad hoc das Nações Unidas instalada na Haia, Holanda, e vocacionada para indiciar e condenar os principais responsáveis das guerras interétnicas que destruíram a ex-Jugoslávia entre 1991 e 1999 - Croácia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo.



O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, sobre o qual cairá o pano no final de dezembro, definiu como principal missão "evitar futuros crimes e prestar justiça às milhares de vítimas e suas famílias, contribuindo assim para uma paz duradoura" nos Balcãs.

Karadzic condenado em 2016 a 40 anos de prisão

Condenado em Março de 2016 por participação direta em genocídios na Guerra da Bósnia (1992-95), Radovan Karadzic foi um líder político que despertou amor e ódio.



Entre alguns sérvios da Bósnia-Herzegovina, ainda hoje ele é considerado um herói e defensor do seu povo. Mas fora do círculo de admiradores, é chamado de "carniceiro dos Balcãs", pelo seu envolvimento na guerra que provocou mais de 100 mil mortos.







O Tribunal Penal Internacional da antiga Jugoslávia condenou-o a 40 anos de prisão, por conta do genocídio de Srebrenica (quando mais de 7 mil bósnios muçulmanos foram mortos por tropas sérvias) e por outros nove crimes de guerra.



Karadzic é a mais alta figura política a enfrentar a barra do tribunal, sendo o seu caso considerado como um dos mais importantes julgamentos de guerra desde a Segunda Guerra Mundial.



O julgamento de Karadzic durou oito anos com o réu a negar todas as acusações, alegando que quaisquer atrocidades cometidas foram ações individuais e não orquestradas por um comando superior.



