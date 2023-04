"Guerra de sabotagens". Rússia acusada de planear sabotagens energéticas no Mar do Norte

avançou a emissora nacional dinamarquesa DR A publicação adianta ainda que este programa está a ser realizado porA investigação foi revelada na terça-feira, numa nova série documental produzida em colaboração entre a dinamarquesa DR com a emissora norueguesa NRK, a sueca SVT e a Yle finlandesa.Segundo várias fontes citadas na publicação, o objetivo da RússiaNils Andreas Stensønes , chefe do Serviço de Inteligência norueguês, explicou que a missão russa é estratégica, de grande importância e controlada diretamente por Moscovo. Já os serviços de defesa da Dinamarca afirmam que os planos de sabotagem estão a ser preparado para o caso de Rússia entrar em conflito com o Ocidente.

O conjunto documental foca-se, essencialmente, num navio russo chamado Almirante Vladimirsky - um Navio Oceanográfico Expedicionário, ou embarcação de investigação subaquática. Contudo, a publicação acredita que se trata, na verdade, de um navio espião russo.

Em relatos à publicação, um ex-especialista da Marinha Real do Reino Unido, contratado para investigar os movimentos da embarcação nas proximidades de sete parques eólicos na costa do Reino Unido e da Holanda, afirmou que o navio russo desacelera quando se aproxima de áreas onde há parque eólicos. A mesma fonte revelou que a embarcação terá navegado pelo menos um mês com os transmissores de localização desligados.



E mais recentemente, em fevereiro deste ano, os serviços de inteligência dos Países Baixos emitiram um alerta sobre atividades incomuns qde suspetias de preparação para uma sabotagem das infraestruturas marítimas holandesas. Na altura, o responsável pelos serviços de defesa relatou ter sido detetado um navio russo perto de um parque eólico no Mar do Norte, que estaria a mapear a região.



"Vimos nos últimos meses atores russos a tentar descobrir como é que o sistema de energia funciona no Mar do Norte. É a primeira vez que vimos isto", disse o general Jan Swillens.



É de recordar, contudo, que o reconhecimento de locais não é uma prática incomum.